تقارير نشرة الاخبار
20 تشرين الأول 2022 - 13:03
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حوار ما بعد الشغور الرئاسي

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Lebanon News
في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية وبعدما فقد النصاب في الدورة الثانية دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التوافق من أجل انتخاب رئيس.

لم يحصل التوافق، تمت الدعوة للجلسة الثانية ولم يكتمل النصاب في القاعة، وتمت الدعوة للجلسة الثالثة وطار النصاب في الدورة الثانية وأصبح واضحا أن من سيحتل قصر بعبدا بعد ٣١ تشرين هو الشغور.
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كيف السبيل إذا للخروج من هذا المأزق؟
 
 
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