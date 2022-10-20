حوار ما بعد الشغور الرئاسي

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في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية وبعدما فقد النصاب في الدورة الثانية دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التوافق من أجل انتخاب رئيس.لم يحصل التوافق، تمت الدعوة للجلسة الثانية ولم يكتمل النصاب في القاعة، وتمت الدعوة للجلسة الثالثة وطار النصاب في الدورة الثانية وأصبح واضحا أن من سيحتل قصر بعبدا بعد ٣١ تشرين هو الشغور.كيف السبيل إذا للخروج من هذا المأزق؟