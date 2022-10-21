وساطات التشكيل الحكومي مستمرة… والسجالات كذلك

في ملف الحكومة: محاولات تقريب وجهات النظر... غير مثمرة

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LBCI News Lebanon

أوحت الحركة التي واصلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن الأبواب ليس موصدة بالكامل في ملف تشكيل الحكومة، أو أنه يبحث عن أبواب ٍ جديدة ليدخل منها بحثا ًعن مخارج لهذا الملف المعقد.



ابراهيم الذي زار عين التينة لم يشأ الإدلاء بأي تصريح بعد لقائه الرئيس نبيه بري، فيما أشارت مصادر الرئاسة الثانية الى أن لا شيء جديداً.

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