القوات لمناقشة الترسيم في مجلس النواب

ملف الترسيم البحري يتفاعل واعتراض خطي لكتلة القوات

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LBCI News Lebanon

اعتبرت القوات اللبنانية أن الرسالة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتي ستوقع بنسختين واحدة من الجانب اللبناني وأخرى من الجانب الإسرائيلي، بمثابة معاهدة وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ولبنان فريقا فيها،ولذلك فالرسالة المنوي التوقيع على نسختين منفصلتين تعتبر معاهدة وتنطبق عليها شروط المادة ٥٢ من الدستور.

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وبناء على ذلك تقدم نواب كتلة الجمهورية القوية بعريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبوا فيها أولا بعرض الاتفاقية المنوي إبرامها على مجلس النواب والتصويت عليها قبل إبرامها فهي من الاتفاقيات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة وتتعلق بالسيادة وهدفها استغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية ما يحتاج لقانون.