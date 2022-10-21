وزير المال: لست كيسا للملاكمة

وزير المال لم يتخل عن مهامه... "رغم انه يرفض أن يكون كيسا للملاكمة"

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LBCI News Lebanon

رغم انه يرفض أن يكون كيسا للملاكمة،لم يتخل وزير المال يوسف خليل عن مهامه رغم كل ما تعرض له كما قال في مؤتمره الصحافي، وأعلن أنه مستمر في مهامه بانتظار تشكيل حكومة جديدة.



جردة حساب سريعة أجراها وزير المال عما مر به منذ أن تولى الوزارة، لافتا إلى أنه حاول منع الانهيار، كما عمل على أن تكون موازنة العام ٢٣ موازنة البدء بالإصلاح البنيوي بالحد الأدنى المقبول، وتحدث عن الإصلاحات من السرية المصرفية للكابيتال كونترول لموازنة العام ٢٠٢٢ ومن ضمنها التصحيح المالي والدولار الجمركي وبداية عملية توحيد سعر صرف العملة.

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