الحكومة وقصة إبريق الزيت…

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يوم الأحد، بدت محركات العمل على تأليف الحكومة في إجازة قبل أن تعود الجهود لتستتبع مع بداية الأسبوع.على عكس ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية، حزب الله لم يسحب يده من الجهود الحثيثة المبذولة للتوصل إلى اتفاق على تشكيلة الحكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والإثنين بعد انتهاء جلسة انتخاب الرئيس تتجدّد الجهود.ما الذي يعرقل حتى الساعة تأليف الحكومة هو سؤال له إجابات عدّة .فبعض المصادر يجيب بأن كلا من رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر لا يسهّلان مهمة الآخر، وكلما تم تذليل عقبة، هناك من يخلق عقبة جديدة علما أنه بحسب المصادر ذاتها، الطرفان يدركان ومقتنعان بضرورة التأليف قبل نهاية الشهر.