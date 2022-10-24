حاكم الدولار يسحب أرنب التعاميم مجددا

بسحر حاكم أخرج المركزي أرنب التعاميم والبيانات للمرة الثالثة في أقل من سنة ليهوي سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 5 الاف ليرة مرة واحدة، بعدما سجل مستوى قياسيا متجاوزا الـ ٤٠ الف ليرة لكل دولار، والسبب، اعلان مصرف لبنان توقفه عن شراء الدولار عبر شركات تحويل الاموال وغيرها، واستمراره ببيع الدولار الفريش عبر منصة صيرفة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية