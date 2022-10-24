تقارير نشرة الاخبار
24 تشرين الأول 2022 - 14:15
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حاكم الدولار يسحب أرنب التعاميم مجددا

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Lebanon News
بسحر حاكم أخرج المركزي أرنب التعاميم والبيانات للمرة الثالثة في أقل من سنة ليهوي سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 5 الاف ليرة مرة واحدة، بعدما سجل مستوى قياسيا متجاوزا الـ ٤٠ الف ليرة لكل دولار، والسبب، اعلان مصرف لبنان توقفه عن شراء الدولار عبر شركات تحويل الاموال وغيرها، واستمراره ببيع الدولار الفريش عبر منصة صيرفة. 
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