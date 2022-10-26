الحلقة الاخيرة من الترسيم في الناقورة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار من الترسيم في الناقورة,الحلقة الاخيرة,الحلقة الاخيرة من الترسيم في الناقورة

LBCI News Lebanon



عون ولدى تسلم الرسالة سيبلغ الوسيط الاميركي شفهياً قبول لبنان بورقة الإتفاق على ترسيم الحدود، على أن يكون للموفد الأميركي تصريح بعد اللقاء.

الإعلان

نهار هوكستين يستكمل بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،على أن ينتقل بعد الظهر إلى موقع القوات الدولية عند معبر الناقورة حيث سيجري تسليم أوراق تتعلق باتفاق الترسيم . يسلم الوسيط الأميركي آموس هوكستين رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس رسالة رسمية باسم الحكومة الاميركية تتضمن نص الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل .عون ولدى تسلم الرسالة سيبلغ الوسيط الاميركي شفهياً قبول لبنان بورقة الإتفاق على ترسيم الحدود، على أن يكون للموفد الأميركي تصريح بعد اللقاء.نهار هوكستين يستكمل بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،على أن ينتقل بعد الظهر إلى موقع القوات الدولية عند معبر الناقورة حيث سيجري تسليم أوراق تتعلق باتفاق الترسيم .

عملية التبادل ستجري تحت علم الأمم المتحدة التي ستكون موجودة في الناقورة إلى جانب هوكستين، ولن يلتقي من يمثل لبنان وإسرائيل في المكان أبدا. وسيسلم ممثل لبنان الوسيط الأميركي رسالة لبنانية تؤكد القبول بالطرح الأميركي لترسيم الحدود، على أن يتسلم هوكستين من الجانب الإسرائيلي رسالة مماثلة، ثم يسلم ممثلي البلدين رسالة أميركية بضمان هذا الاتفاق، وبذلك يكون مسار الترسيم البحري قد انتهى على أن تودع إسرائيل الإحداثيات الجديدة لخط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة، بينما لبنان كان قد أودعها سابقا عندما أقر المرسوم ٦٤٣٣.