تقارير نشرة الاخبار
30 تشرين الأول 2022 - 14:41
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بعد ستة أعوام من إنطلاق عهده... عون خرج من قصر بعبدا

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Lebanon News
مع تجاوز عقارب الساعة الثانية عشرة من ظهر الأحد في الثلاثين من تشرين الأول 2022، حلت لحظة خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قصر بعبدا بعد ستة أعوام من إنطلاق عهده...

دقائق قليلة للمراسم والإجراءات لوداع الموظفين والمستشارين ولإستعراض الحرس الجمهوري قبل أن يعتلي منصة خاطب فيها مناصرين بعضهم رافقوه منذ معركته الأولى. 
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