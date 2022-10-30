بعد ستة أعوام من إنطلاق عهده... عون خرج من قصر بعبدا

مع تجاوز عقارب الساعة الثانية عشرة من ظهر الأحد في الثلاثين من تشرين الأول 2022، حلت لحظة خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قصر بعبدا بعد ستة أعوام من إنطلاق عهده...
دقائق قليلة للمراسم والإجراءات لوداع الموظفين والمستشارين ولإستعراض الحرس الجمهوري قبل أن يعتلي منصة خاطب فيها مناصرين بعضهم رافقوه منذ معركته الأولى.
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