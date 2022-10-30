إبداع لبناني في قلب الدوحة القطرية!

عمل فني لبناني... نقطة تلاقٍ بين البشر على اختلافاتهم

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LBCI News Lebanon

بين أجزاء منحوتاتها الموزعة هنا وهناك، تجول نجلا الزين متأملةً تفاعل الجمهور مع هذه القطع التي عملت على نحتها بشكل متواصل على مدى سنتين ونصف السنة.



في ساحة الأعلام في العاصمة القطرية الدوحة، ثبّتت أجزاء المنحوتة التي تحمل اسم "نحن هي وهو" للنحاتة اللبنانية نجلا الزين، ليكون هذا العمل الفني نقطة تلاقٍ بين البشر على اختلافاتهم.

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