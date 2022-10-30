تقارير نشرة الاخبار
30 تشرين الأول 2022 - 13:03
Back

إبداع لبناني في قلب الدوحة القطرية!

عمل فني لبناني... نقطة تلاقٍ بين البشر على اختلافاتهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار نحت, قطر,الدوحة,عمل فني لبناني... نقطة تلاقٍ بين البشر على اختلافاتهم
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بين أجزاء منحوتاتها الموزعة هنا وهناك، تجول نجلا الزين متأملةً تفاعل الجمهور مع هذه القطع التي عملت على نحتها بشكل متواصل على مدى سنتين ونصف السنة.

في ساحة الأعلام في العاصمة القطرية الدوحة، ثبّتت أجزاء المنحوتة التي تحمل اسم "نحن هي وهو" للنحاتة اللبنانية نجلا الزين، ليكون هذا العمل الفني نقطة تلاقٍ بين البشر على اختلافاتهم.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً