تقارير نشرة الاخبار
31 تشرين الأول 2022 - 14:34
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المركز الإقليمي للمنظمة الدولية الفرنكوفونية يحط في بيروت: فرصة ثقافية جديدة أمام لبنان!

بيروت تنبض ثقافة من جديد... Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت, المركز الإقليمي للمنظمة الدولية الفرنكوفونية,تدشين,بيروت تنبض ثقافة من جديد...
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Lebanon News
لطالما عُرف لبنان بملتقى الثقافات وساحة تجمع الادباء والمفكرين.

وعلى الرغم من أن جائجة كورونا جمّدت العالم لعامين، معطّلة معها النشاطات الثقافية والفنية والادبية، ها هي بيروت تنبض ثقافة من جديد.

فتزامنا مع افتتاح المهرجان الدولي والفرنكفوني للكتاب في بيروت، وعودة الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية إلى لبنان، دُشن مقر المركز الإقليمي للمنظمة الدولية الفرنكوفونية في بيروت لمدة 4 سنوات... 
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