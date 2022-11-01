تقارير نشرة الاخبار
01 تشرين الثاني 2022 - 14:20
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خطة رفع تعرفة الكهرباء وضعت حيز التنفيذ... هل تنجح؟

تصوير العدادات.. الخطوة الأولى في رحلة رفع تعرفة الكيلواط Lebanon, news ,lbci ,أخبار رفع التعرفة, الكهرباء,العدادادت,تصوير العدادات.. الخطوة الأولى في رحلة رفع تعرفة الكيلواط
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Lebanon News
بناء على إجتماع عقد مع مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بدأ مقدمو الخدمات بعد ظهر الثلثاء بتصوير عدادات المشتركين مع المؤسسة وعددها حوالى مليون ونصف مليون عداد، على أن تنتهي عملية التصوير خلال مهلة أقصاها 15 يوماً.

عملية تصوير العدادات تشكل الخطوة الأولى في رحلة رفع تعرفة الكيلواط التي أقرها مجلس الوزراء ومؤسسة كهرباء لبنان، والتي سيبدأ تطبيقها لناحية إحتساب التسعيرة الجديدة أي 10 سنت لأول مئة كيلواط و27 سنتاً لكل كيلواط ما بعد المئة، بدءاً من أول تشرين الثاني 2022.
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