بين خلو سدة الرئاسة في ٢٠١٤ وخلوها في ٢٠٢٢... ماذا تغير اقتصاديا؟

صحيح ان اللبنانيين بمعظمهم باتوا يسلمون مسبقا بخلو سدة الرئاسة وعدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية، وتجربة الماضي وما سبقها من تجارب دليل على ذلك.
لكن شغور اليوم بما يحيطه من ازمات واوضاع تعيشها البلاد يختلف عن الظروف الاقتصادية والمالية التي كان يعيشها اللبنانيون في العام ٢٠١٤، عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان وخلت رئاسة الجمهورية لسنتين ونصف السنة.
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