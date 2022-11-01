تقارير نشرة الاخبار
01 تشرين الثاني 2022 - 14:50
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ماذا في الحراك السعودي الدبلوماسي في داخل لبنان؟

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Lebanon News
منذ صدور البيان الثلاثيّ المشترك الأميركيّ الفرنسيّ السعودي حول لبنان، والاجتماع الثنائي الفرنسي السعودي الذي تلاه، وسعت المملكة العربية السعودية دائرة تحركاتها لبنانياً. 

وتولى سفيرها وليد البخاري، بالدرجة الأولى جمع نواب السنة في دارته في اليرزة، ليستكمل حراكه في كل المناطق، بدءا من عاصمة الشمال حيث التقى القيادات والحلفاء والاصدقاء وغير الأصدقاء في رسالة واضحة عنوانها الانفتاح السياسي على الجميع. 
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