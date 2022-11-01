في اليوم الأول من الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية... لبنان يشارك في القمة العربية في الجزائر

لبنان يشارك في القمة العربية في الجزائر

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LBCI News Lebanon

قمة لم الشمل في الجزائر لن تخرج بالكثير ولن تجعل الواقع العربي مختلفا عما هو عليه، وبسبب الغياب اللافت لبعض العرب وتحديدا المملكة العربية السعودية لن يكون هناك قرارات تتناول المسائل المرتبطة بإيران وتركيا وسوريا وغيرها من القضايا الخلافية وحتى تلك التي لها علاقة بالطاقة والغذاء، ولكن أزمة النازحين السوريين إلى الدول العربية ولا سيما لبنان والأردن ستكون في صلب قرار غير تنفيذي.

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