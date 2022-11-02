"ماغي حمود" طوقها القدر والاهمال فقتلاها على مقعدها الدراسي...

على مقعدها الدراسي طوقها القدر والاهمال فقتلاها... ماغي حمود طالبة في ثانوية القبة الثانية المختلطة في جبل محسن ،طبعت آخر القبلات واستعجلت أهلها لتلحق بمدرستها وبحصص دراسية جديدة.. لم تعتقد أن الموت سيلاحقها على مقعدها الدراسي...فمن سقف غرفة الصف سقط جسر اسمنتي فقتلها وأصاب طالبة أخرى بجروح بالغة.. الصف تحول الى فصول من الرعب لن ينسوها زميلاتها وزملائها.
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