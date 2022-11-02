الكوليرا تعيد لبنان إلى حالة من التأهب الصحي!

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LBCI News Lebanon

الكوليرا تعيد لبنان إلى حالة من التأهب الصحي..

فها هي وزارة الصحة تنشر يومياً لوائح توضح بؤر التفشي وحالات الإصابات وأعداد أسرة المستشفيات الممتلئة بالإصابات في المناطق اللبنانية.

آخر عمليات الرصد تظهر أن ببنين والعبدة في عكار تبقى في صدارة نسب الإصابات ، حيث سجلت 106 إصابات ، لتليها الريحانية في المنية و33 اصابة، عرسال 23 إصابة، المحمرة 12 ، سعدنايل 11، كما تُظهر قوائم وزارة الصحة تسجيل ثلاث اصابات في جونية غدير و4 في جونيه صربا، ليكون الكوليرا قد دخل الى نحو 91 بلدة لبنانية.

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