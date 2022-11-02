تقارير نشرة الاخبار
02 تشرين الثاني 2022 - 14:27
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وزارة الزراعة وضعت حجر الأساس: "لنتمكن من إنتاج قمحنا بأنفسنا"

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Lebanon News
في وقتٍ تنعكس فيه أزمة القمح العالمية على أزمة الرغيف في لبنان.. وضعت وزارة الزراعة حجر الأساس للنهوض بزارعة القمح، حتى نتمكن من "إنتاج قمحنا بأنفسنا". 
٢٠٠ الف دنم من الأراضي الزراعية في مختلف المناطق اللبنانية، يمكن الاستفادة منها في زراعة القمح الطري الصالح لصناعة الخبز، وذلك بحسب تقديرات وزارة الزراعة. 
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الهدف هو الاستفادة من الموسم الزراعي الحالي، أما التطبيق فسيكون عبر عدّة خطوات. 
 
 
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