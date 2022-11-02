وزارة الزراعة وضعت حجر الأساس: "لنتمكن من إنتاج قمحنا بأنفسنا"

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في وقتٍ تنعكس فيه أزمة القمح العالمية على أزمة الرغيف في لبنان.. وضعت وزارة الزراعة حجر الأساس للنهوض بزارعة القمح، حتى نتمكن من "إنتاج قمحنا بأنفسنا".٢٠٠ الف دنم من الأراضي الزراعية في مختلف المناطق اللبنانية، يمكن الاستفادة منها في زراعة القمح الطري الصالح لصناعة الخبز، وذلك بحسب تقديرات وزارة الزراعة.الهدف هو الاستفادة من الموسم الزراعي الحالي، أما التطبيق فسيكون عبر عدّة خطوات.