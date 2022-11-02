مودعان دخلا مصرفًا في الحازمية لاستحصال ودائعهما

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منذ قرابة الساعة الحادية عشر صباحاً، دخل المودعان العسكري المتقاعد من الأمن الداخلي علي الساحلي الذي كان قد اقتحم سابقاً فرع مصرف في شتورا، والمواطن ابراهيم بيضون الذي يعاني من إعاقة في قدميه، الى بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية، للاستحصال على ودائعهما؛ الساحلي يملك وديعة بقيمة ٦٠ ألف دولار، وبيضون تبلغ قيمة وديعته ١٣٣ ألف دولار.دخلا وبحوزتهما مسدس وقنابل مولوتوف وكمية من مادة البنزين، وهددا بإحراق المصرف.