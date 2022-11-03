الحوار طار ولا توافق.. فما البديل؟

يبدو أن الرئيس نبيه بري توقع المشهد الذي حصل داخل جلسة تلاوة رسالة الرئيس ميشال عون حول الحد من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ، فإستبق الجلسة بإعلانه الإعتذار عن السير بدعوته لحوار وطني.
فما حصل تحت قبة البرلمان كان عينة عما ممكن أن يحصل على طاولة الحوار، والتي طارت أو "طيّرت" لتحفظ عدد من الكتل عليها، ولا سيما كتلتي الجمهورية القوية ولبنان القوي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية