الحوار طار ولا توافق.. فما البديل؟

الحوار طار ولا توافق

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LBCI News Lebanon

يبدو أن الرئيس نبيه بري توقع المشهد الذي حصل داخل جلسة تلاوة رسالة الرئيس ميشال عون حول الحد من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ، فإستبق الجلسة بإعلانه الإعتذار عن السير بدعوته لحوار وطني.



فما حصل تحت قبة البرلمان كان عينة عما ممكن أن يحصل على طاولة الحوار، والتي طارت أو "طيّرت" لتحفظ عدد من الكتل عليها، ولا سيما كتلتي الجمهورية القوية ولبنان القوي.

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