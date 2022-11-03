في الشتوة الثانية اللبناني يسبح ويغرق في الطرقات... ومن يعوضّ؟

هذا مركز الصليب الأحمر في جونية.
مركز كان يفترض أن يتم اللجوء اليه في حال حدوث أي طارئ، كحصول فياضانات في الشوارع، وغرق مواطنين في سياراتهم على غرار ما جرى قبل نحو أسبوعين، لكن هذا المركز تعطل منذ بعض ظهر الاربعاء وحتى صباح الخميس بسبب تسرب المياه اليه بالكامل، فطلب المساعدة من المراكز الاخرى التي لبت النداء.
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