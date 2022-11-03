تقارير نشرة الاخبار
03 تشرين الثاني 2022 - 15:12
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في الشتوة الثانية اللبناني يسبح ويغرق في الطرقات... ومن يعوضّ؟

في الشتوة الثانية اللبناني يسبح ويغرق في الطرقات... ومن يعوضّ؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار امطار,شتاء,في الشتوة الثانية اللبناني يسبح ويغرق في الطرقات... ومن يعوضّ؟
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Lebanon News
هذا مركز الصليب الأحمر في جونية. 
مركز كان يفترض أن يتم اللجوء اليه في حال حدوث أي طارئ، كحصول فياضانات في الشوارع، وغرق مواطنين في سياراتهم على غرار ما جرى قبل نحو أسبوعين، لكن هذا المركز تعطل منذ بعض ظهر الاربعاء وحتى صباح الخميس بسبب تسرب المياه اليه بالكامل، فطلب المساعدة من المراكز الاخرى التي لبت النداء.
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