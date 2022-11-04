تقارير نشرة الاخبار
04 تشرين الثاني 2022 - 07:29
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البابا من البحرين ينتقد وضع العالم على حافة الهاوية في توازن هشّ

البابا فرنسيس ينتقد منطق الكتل المتعارضة التي تضع العالم على حافة الهاوية في توازن هشّ Lebanon, news ,lbci ,أخبار البحرين,البابا فرنسيس,البابا فرنسيس ينتقد منطق الكتل المتعارضة التي تضع العالم على حافة الهاوية في توازن هشّ
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Lebanon News
في ميدان الفداء او ميدان صرح الشهيد، احد المعالم الوطنية في البحرين الواقع قرب قصر الصخير جنوب المملكة، شاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيّب وتوجيه كلامهما الجامع الى العالمين المسيحي والاسلامي في ختام فعاليات منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني، والذي شارك فيه أكثر من خمسمئة شخصية دينية من مختلف الديانات في العالم.
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