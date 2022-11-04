البابا من البحرين ينتقد وضع العالم على حافة الهاوية في توازن هشّ

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في ميدان الفداء او ميدان صرح الشهيد، احد المعالم الوطنية في البحرين الواقع قرب قصر الصخير جنوب المملكة، شاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيّب وتوجيه كلامهما الجامع الى العالمين المسيحي والاسلامي في ختام فعاليات منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني، والذي شارك فيه أكثر من خمسمئة شخصية دينية من مختلف الديانات في العالم.