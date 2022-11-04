بري يعدل عن فكرة الدعوة إلى حوار وطني... ويدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد

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LBCI News Lebanon

بعدما عدل رئيس مجلس النواب عن فكرة الدعوة إلى حوار وطني، لم يتأخر في الاعلان عن عقد جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية .



جلسة استبقها بعض نواب تكتل لبنان القوي بالاعلان بان التكتل لن يصوت فيها بورقة بيضاء.

هذا الموقف وان كان ليس نهائيا بعد غير ان طرحه يعني اننا سنكون امام تراجع في اعداد الورقة البيضاء .

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