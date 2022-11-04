ركام الاهراءات الشمالية في مرفأ بيروت إلى المعالجة!

لا يزال الركام الذي خلفه سقوط اهراءات القمح الشمالية في مرفأ بيروت في مكانه، وهو شاهدٌ على سقوط معلمٍ شوهه هول انفجار مرفأ بيروت.
ركامٌ يحاول المعنيون الاستفادة منه من خلال استعمال الردم وبيع الحديد الا أن مصاعب واجهت اللجنة التي تم تشكيلها بالتعاون بين الوزارات المعنية وفوج الاطفاء بالاضافة الى الجيش اللبناني للتعامل مع ركام الاهراءات.
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