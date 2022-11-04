ركام الاهراءات الشمالية في مرفأ بيروت إلى المعالجة!

الركام في مرفأ بيروت لا يزال في مكانه

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LBCI News Lebanon

لا يزال الركام الذي خلفه سقوط اهراءات القمح الشمالية في مرفأ بيروت في مكانه، وهو شاهدٌ على سقوط معلمٍ شوهه هول انفجار مرفأ بيروت.



ركامٌ يحاول المعنيون الاستفادة منه من خلال استعمال الردم وبيع الحديد الا أن مصاعب واجهت اللجنة التي تم تشكيلها بالتعاون بين الوزارات المعنية وفوج الاطفاء بالاضافة الى الجيش اللبناني للتعامل مع ركام الاهراءات.

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