تقارير نشرة الاخبار
04 تشرين الثاني 2022 - 14:26
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ركام الاهراءات الشمالية في مرفأ بيروت إلى المعالجة!

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Lebanon News
لا يزال الركام الذي خلفه سقوط اهراءات القمح الشمالية في مرفأ بيروت في مكانه، وهو شاهدٌ على سقوط معلمٍ شوهه هول انفجار مرفأ بيروت. 

ركامٌ يحاول المعنيون الاستفادة منه من خلال استعمال الردم وبيع الحديد الا أن مصاعب واجهت اللجنة التي تم تشكيلها بالتعاون بين الوزارات المعنية وفوج الاطفاء بالاضافة الى الجيش اللبناني للتعامل مع ركام الاهراءات. 
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