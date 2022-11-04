تقارير نشرة الاخبار 04 تشرين الثاني 2022 - 13:54 04/11/2022 13:54:00 محطات الأمانة التابعة لحزب الله يحق لها ما لا يحق لغيرها..مازوت مهرب وغير مطابق وعلى عينك يا دولة

محطات الأمانة التابعة لحزب الله يحق لها ما لا يحق لغيرها ...مازوت مهرب وغير مطابق وعلى عينك يا دولة..

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LBCI News Lebanon

الدولة غير القادرة والضعيفة والتي تنشأ على كتفيها كيانات أقوى منها تكون حدودها سائبة وأنظمتها وقراراتها وقوانينها مجرد كلمات فارغة من دون اي قيمة عملية...

في الأسابيع القلية الماضية ارتفعت وتيرة دخول صهاريج محروقات ضخمة عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان سوريا من جهة الهرمل... انتشرت فيديوهات ومشاهد تتقاطع، مع تأكيد أمني ومحلي بأن حركة هذه الصهاريج ازدادت يوميا ولا احد يجرؤ على توقيفها رغم مرورها امام أعين الجميع... الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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