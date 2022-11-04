تقارير نشرة الاخبار
04 تشرين الثاني 2022 - 13:54
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محطات الأمانة التابعة لحزب الله يحق لها ما لا يحق لغيرها..مازوت مهرب وغير مطابق وعلى عينك يا دولة

محطات الأمانة التابعة لحزب الله يحق لها ما لا يحق لغيرها ...مازوت مهرب وغير مطابق وعلى عينك يا دولة.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمانة التابعة لحزب الله يحق لها ما لا يحق لغيرها ...مازوت مهرب وغير مطابق وعلى عينك يا دولة..,محطات,محطات الأمانة التابعة لحزب الله يحق لها ما لا يحق لغيرها ...مازوت مهرب وغير مطابق وعلى عينك يا دولة..
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Lebanon News
 الدولة غير القادرة والضعيفة والتي تنشأ على كتفيها كيانات أقوى منها تكون حدودها سائبة وأنظمتها وقراراتها وقوانينها مجرد كلمات  فارغة من دون اي قيمة عملية...
في الأسابيع القلية الماضية ارتفعت وتيرة دخول صهاريج محروقات ضخمة عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان سوريا من جهة الهرمل... انتشرت فيديوهات ومشاهد تتقاطع، مع تأكيد أمني ومحلي بأن حركة هذه الصهاريج ازدادت يوميا ولا احد يجرؤ على توقيفها رغم مرورها امام أعين الجميع...
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