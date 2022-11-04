محطات الأمانة التابعة لحزب الله يحق لها ما لا يحق لغيرها..مازوت مهرب وغير مطابق وعلى عينك يا دولة

الدولة غير القادرة والضعيفة والتي تنشأ على كتفيها كيانات أقوى منها تكون حدودها سائبة وأنظمتها وقراراتها وقوانينها مجرد كلمات فارغة من دون اي قيمة عملية...
في الأسابيع القلية الماضية ارتفعت وتيرة دخول صهاريج محروقات ضخمة عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان سوريا من جهة الهرمل... انتشرت فيديوهات ومشاهد تتقاطع، مع تأكيد أمني ومحلي بأن حركة هذه الصهاريج ازدادت يوميا ولا احد يجرؤ على توقيفها رغم مرورها امام أعين الجميع...
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