الإنتخابات الرئاسية حضرت في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية-الأميركية

في العاصمة الأميركية واشنطن، حضر الملف اللبناني في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية حيث يناقش خلاله صناع القرار الأميركيين مع الديبلوماسيين العرب وغيرهم من الشخصيات ملفات دول المنطقة.
رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان السفير إدوارد غابرييل شارك بمداخلة طويلة اعتبر خلالها ان الواقعية السياسية في لبنان تفرض التوافق على رئيس إصلاحي في أقرب وقت.
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