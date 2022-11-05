مرة جديدة... لبنان حديث أروقة واشنطن

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LBCI News Lebanon

مرة جديدة، لبنان حديث أروقة واشنطن وهذه المرة في ندوة مفصلة عنه لمساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في مركز ويلسون مع السفير الأميركي السابق الى لبنان دايفيد هيل.



ليف وفي الندوة أطلقت صرخة أميركية للطبقة السياسية في لبنان لانتخاب رئيس ومن ثم تشكيل حكومة لتكمل مسار الإصلاحات والتفاوض مع الـIMF والا الارتطام الكبير الذي لا تحمد عقباه.

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