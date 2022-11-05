الإنتخابات الرئاسية... حديث عن استبدال الورقة البيضاء في الجلسات المقبلة

تكتل لبنان القوي يدرس إمكانية عدم التصويت بورقة بيضاء في الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية

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LBCI News Lebanon

حتى لو أن بعض نواب تكتل لبنان القوي، سارعوا الى الاعلان أن التكتل يدرس إمكانية عدم التصويت بورقة بيضاء في الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن حتى الساعة لا شيء تغيّر.



تقول المعطيات التي حصلت عليها الـLBCI أن رئيس التيار جبران باسيل لم يبلغ حلفاءه رسمياً بطرحه هذا بعد، ولكن وبما ان التواصل بين التيار وحزب الله مستمرا فهذا الموضوع سيحضر بطبيعة الحال بينهما في اجتماعاتهما الاسبوع المقبل.

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