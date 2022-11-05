الكوليرا في 17 قضاءً من أصل 25

العيون اليوم على منطقة الشمال والبقاع والوضع الوبائي فيهما

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LBCI News Lebanon

صوت خرير المياه يريح النفسية حقاً، إلا أن ما تحتويه هذه المياه في ببنين لا يريح ابداً... ففي جداولها، عدوى الكوليرا، تتسلل إلى المنازل مع الماء وتتغلغل في السهول الزراعية! حتى وصلت الكوليرا إلى 17 قضاءً من أصل 25.



العيون اليوم على منطقة الشمال والبقاع والوضع الوبائي فيهما، ولهذا السبب يُكثّف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض جولاته في عكار والبقاع مع الجهات الدولية المعنية في محاولة لضبط تفشي الكوليرا.

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