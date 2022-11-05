الدفعة الثانية من النازحين السوريين تغادر الأراضي اللبنانيية بشكل طوعي...ماذا عن الباقين ؟

رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين مستمرة.. ودفعة ثانية تعود لسوريا

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LBCI News Lebanon

من هذه المعابر الشرعية انطلقت اول دفعة من رحلات العودة الطوعية الى سوريا، وها هي الدفعة الثانية بعد أقل من 10 ايام، تنطلق بـ 330 نازحًا سوريا غادروا الأراضي اللبنانية حاملين معهم امتعتهم وكذلك نقلوا هذه المرة سياراتهم معهم.



الإعلان فرحة هذه الحجة كفيلة بوصف شعورها ومثلها كثر تسجلوا طالبين العودة، وسيصلوا الى أراضيهم بآمان مجرد ان توافق السلطات السورية على ذلك، تبعا للآلية التي ينسقها الأمن العام اللبناني مع السوري.