تقارير نشرة الاخبار
05 تشرين الثاني 2022 - 15:19
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افتتاح مهرجان السينما الأوروبية في دورته السابعة والعشرين

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Lebanon News
بعد سنتين من الإنقطاع، مهرجان السينما الأوروبية  في بيروت يعود ليجمع خبرات أوروبية بمواهب لبنانية حول الثقافة، وذلك برعاية بعثة الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع جمعية "متروبوليس سينما".

هذا المهرجان في نسخته الـ27 يمتدّ حتى 16 تشرين الثاني، وهذه النسخة مميزة بفعاليتها المتنوعة ونشاطاتها المخصصة لكل الأعمار ولكل الفئات الاجتماعية، وهدفها الاساسي تعريف المجتمع اللبناني بالثقافة الأوروبية عبر السينما.
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