تقارير نشرة الاخبار
06 تشرين الثاني 2022 - 14:44
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لائحة الشروط التي تضمنها الاتفاق الذي أبرمه لبنان مع صندوق النقد على مستوى الموظفين

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Lebanon News
هذه هي لائحة الشروط التي تضمنها الاتفاق الذي أبرمه لبنان مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي، تبدأ من المطالبة باقرار قانون السرية المصرفية، موازنة العام 2022، اعادة هيكلة المصارف، الكابيتال كونترول، التدقيق في وضعية كل مصرف، التدقيق المحاسبي باحتياطي المركزي بالعملات الاجنبية والذهب، اعادة هيكلة ديون لبنان الخارجية والداخلية، بالاضافة الى توحيد سعر الصرف. 
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