تقارير نشرة الاخبار
07 تشرين الثاني 2022 - 07:22
Back

جلسة للجان النيابية المشتركة... وبو صعب يطلب حضور سلامة

جلسة للجان النيابية المشتركة... ماذا على جدول أعمالها؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب,لجان نيابية,جلسة للجان النيابية المشتركة... ماذا على جدول أعمالها؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
إنعقدت اللجان النيابية المشتركة بدعوة من الرئيس بري، لدرس جدول أعمال من ثمانية بنود أبرزها مشروع القانون المعجّل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، أو ما يعرف بالكابيتول كونترول. 
 
وقد عُلق البحث في هذا البند لبعض الوقت، بضوء طلب النائب الياس بوصعب حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدل نائبه الذي غادر الجلسة.
الإعلان
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً