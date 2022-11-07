جلسة للجان النيابية المشتركة... وبو صعب يطلب حضور سلامة

إنعقدت اللجان النيابية المشتركة بدعوة من الرئيس بري، لدرس جدول أعمال من ثمانية بنود أبرزها مشروع القانون المعجّل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، أو ما يعرف بالكابيتول كونترول.
وقد عُلق البحث في هذا البند لبعض الوقت، بضوء طلب النائب الياس بوصعب حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدل نائبه الذي غادر الجلسة.
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