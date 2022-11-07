جلسة للجان النيابية المشتركة... وبو صعب يطلب حضور سلامة

جلسة للجان النيابية المشتركة... ماذا على جدول أعمالها؟

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LBCI News Lebanon

إنعقدت اللجان النيابية المشتركة بدعوة من الرئيس بري، لدرس جدول أعمال من ثمانية بنود أبرزها مشروع القانون المعجّل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، أو ما يعرف بالكابيتول كونترول.



الإعلان وقد عُلق البحث في هذا البند لبعض الوقت، بضوء طلب النائب الياس بوصعب حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدل نائبه الذي غادر الجلسة.