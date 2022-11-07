تقارير نشرة الاخبار
07 تشرين الثاني 2022 - 14:43
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الاهمال يربك العام الدراسي في جبل محسن

كارثة مدرسة الاميركان فتحت العين على ضرورة تقييم وضعية المدارس في طرابلس Lebanon, news ,lbci ,أخبار المدارس,وزارة التربية,كارثة مدرسة الاميركان فتحت العين على ضرورة تقييم وضعية المدارس في طرابلس
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Lebanon News
لا تفارق شذا لحظات الموت التي كادت ان تخطفها الى جانب رفيقتها ماغي محمود، عندما انهار عليهما الجسر الاسمنتي في الصف. لا يغيب عن ذهنها الاهمال الذي تحمل مسؤوليته لادارة مدرسة الاميركان في جبل محسن التي كانت تجلس على مقاعدها.

غصة الوالدة على ابنتها التي ستواجه مشوارا صعبا بعد خروجها من المستشفى بسبب الكسور في العامود الفقري والحوض، توازي غصة عائلة ماغي التي خسرتها الى الابد.
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