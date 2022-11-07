الاهمال يربك العام الدراسي في جبل محسن

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لا تفارق شذا لحظات الموت التي كادت ان تخطفها الى جانب رفيقتها ماغي محمود، عندما انهار عليهما الجسر الاسمنتي في الصف. لا يغيب عن ذهنها الاهمال الذي تحمل مسؤوليته لادارة مدرسة الاميركان في جبل محسن التي كانت تجلس على مقاعدها.غصة الوالدة على ابنتها التي ستواجه مشوارا صعبا بعد خروجها من المستشفى بسبب الكسور في العامود الفقري والحوض، توازي غصة عائلة ماغي التي خسرتها الى الابد.