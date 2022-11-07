تقارير نشرة الاخبار
07 تشرين الثاني 2022 - 14:51
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عبود يشاور قضاة غرف التمييز بالحلّ... فهل يستأنف البيطار تحقيقات المرفأ؟

عبود يشاور قضاة غرف التمييز بالحلّ... فهل يستأنف البيطار تحقيقات المرفأ؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرفأ,سهيل عبود,عبود يشاور قضاة غرف التمييز بالحلّ... فهل يستأنف البيطار تحقيقات المرفأ؟
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Lebanon News
منذ أن إختلف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مع وزير العدل هنري خوري على التعيينات الجزئية في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ومن بعدها، مع أكثرية أعضاء المجلس على تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار،  وإجتماعات مجلس القضاء معطلة، ومع هذا التعطيل لا تزال معطلةً أيضاً تحقيقاتُ المرفأ، بفعل دعاوى الرد التي لا تستطيع الهيئة العامة أن تبتها بسبب فقدانها النصاب.
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أمام هذا الأفق المسدود وبحثاً عن خرق يعيد الحياة الى تحقيقات القاضي البيطار وينصف أهالي الضحايا والموقوفين في آن معاً.
 
 
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