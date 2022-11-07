تقارير نشرة الاخبار
07 تشرين الثاني 2022 - 14:35
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الكابيتال كونترول من جلسة إلى أخرى

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Lebanon News
تعددت الاسباب والنتيجة واحدة: قانون الكابيتال كونترول عالق في مجلس النواب.

كان يفترض باللجان النيابية المشتركة أن تناقش مواد مشروع القانون وأن تقره لا سيما وأن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اعتبر أن الحكومة كانت قد أرسلت خطة التعافي إلى مجلس النواب ومسودة عن مشروع اعادة هيكلة المصارف، ولكن ما أثار غضب بو صعب كرئيس للجلسة هو عدم حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإرساله لنائبه ألكسندر موراديان.
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