وزير الصحة يطلق حملة التلقيح للحد من انتشار الكوليرا... فما هي المناطق المستهدفة؟

وزير الصحة يطلق حملة التلقيح للحد من انتشار الكوليرا

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LBCI News Lebanon

في وجه كلِ وباء خطير، لا بد من لقاح يحاربُه...



ولهذا السبب، ستنطلقُ السبت المقبل المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للقاحِ الكوليرا الفموي مستهدفة كل الفئات العمرية من مختلف الجنسيات الموجودة في ثلاث نقاط محددة:



- كل مناطقِ غرب عكار

- عدد من مناطقِ شرق عكار

- قرى وبلدات في شمال البقاع

- بلدات محددة في البقاع الأوسط.