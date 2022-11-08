تقارير نشرة الاخبار
08 تشرين الثاني 2022 - 14:27
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وزير الصحة يطلق حملة التلقيح للحد من انتشار الكوليرا... فما هي المناطق المستهدفة؟

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Lebanon News
في وجه كلِ وباء خطير، لا بد من لقاح يحاربُه...

ولهذا السبب، ستنطلقُ السبت المقبل المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للقاحِ الكوليرا الفموي مستهدفة كل الفئات العمرية من مختلف الجنسيات الموجودة في ثلاث نقاط محددة:

- كل مناطقِ غرب عكار 
- عدد من مناطقِ شرق عكار
- قرى وبلدات في شمال البقاع
- بلدات محددة في البقاع الأوسط.
 
 
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