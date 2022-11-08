وزير الصحة يطلق حملة التلقيح للحد من انتشار الكوليرا... فما هي المناطق المستهدفة؟

في وجه كلِ وباء خطير، لا بد من لقاح يحاربُه...
ولهذا السبب، ستنطلقُ السبت المقبل المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للقاحِ الكوليرا الفموي مستهدفة كل الفئات العمرية من مختلف الجنسيات الموجودة في ثلاث نقاط محددة:
- كل مناطقِ غرب عكار
- عدد من مناطقِ شرق عكار
- قرى وبلدات في شمال البقاع
- بلدات محددة في البقاع الأوسط.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية