منصة جديدة للمزارعين... ما هدفها؟

بهدف تحسين نوعية الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه ومساعدة المزارعين على الإطلاع على كل القرارات والمعايير المتعلقة بسلامة هذا الإنتاج لضمان سلامة الغذاء، أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع الـUNDP هذه المنصة الإلكترونية.
على هذا الموقع يمكن لكل مزارع الدخول للوصول إلى المعلومات المحدّثة حول معايير سلامة الغذاء ومتطلبات الاستيراد والتصدير ما من شأنه أن يسهّل وصول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الاسواق المحلية والخارجية، أي بمعنى آخر تجدون كل المعايير المطلوبة للسماح ببيع المنتجات محليا وبتصديرها للخارج.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية