تقارير نشرة الاخبار
08 تشرين الثاني 2022 - 14:21
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منصة جديدة للمزارعين... ما هدفها؟

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Lebanon News
بهدف تحسين نوعية الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه ومساعدة المزارعين على الإطلاع على كل القرارات والمعايير المتعلقة بسلامة هذا الإنتاج لضمان سلامة الغذاء، أطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع الـUNDP هذه المنصة الإلكترونية.

على هذا الموقع يمكن لكل مزارع الدخول للوصول إلى المعلومات المحدّثة حول معايير سلامة الغذاء ومتطلبات الاستيراد والتصدير ما من شأنه أن يسهّل وصول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الاسواق المحلية والخارجية، أي بمعنى آخر تجدون كل المعايير المطلوبة للسماح ببيع المنتجات محليا وبتصديرها للخارج.
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