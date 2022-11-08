تقارير نشرة الاخبار
08 تشرين الثاني 2022 - 14:47
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بعدما سفر قانون الكابيتيل كونترول في جلسة الإثنين... هكذا سيكون مصيره في جلستي الأسبوع المقبل

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Lebanon News
مرة جديدة تتفرمل إمكانية السير بقانون الكابيتيل كونترول في اللجان النيابية المشتركة بعدما لم تتعد مناقشته الإطار العام.

فالنواب لم يدخلوا في مناقشة القانون المترافق بخطة التعافي المرسلة من الحكومة بندًا بندًا، وذلك بسبب عدم حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجلسة على الرغم من دعوته شخصيًا، وإرساله لنائبه ألكسندر موراديان، ما أثار غضب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لذلك طلب من موراديان المغادرة وإبلاغ الحاكم بضرورة أن يحضر شخصيًا إلى المجلس.
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