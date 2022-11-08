بعدما سفر قانون الكابيتيل كونترول في جلسة الإثنين... هكذا سيكون مصيره في جلستي الأسبوع المقبل

بعدما سفر قانون الكابيتيل كونترول في جلسة الإثنين... هكذا سيكون مصيره في جلستي الأسبوع المقبل

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللجان النيابية المشتركة,الكابيتيل كونترول,بعدما سفر قانون الكابيتيل كونترول في جلسة الإثنين... هكذا سيكون مصيره في جلستي الأسبوع المقبل

LBCI News Lebanon

مرة جديدة تتفرمل إمكانية السير بقانون الكابيتيل كونترول في اللجان النيابية المشتركة بعدما لم تتعد مناقشته الإطار العام.



فالنواب لم يدخلوا في مناقشة القانون المترافق بخطة التعافي المرسلة من الحكومة بندًا بندًا، وذلك بسبب عدم حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجلسة على الرغم من دعوته شخصيًا، وإرساله لنائبه ألكسندر موراديان، ما أثار غضب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لذلك طلب من موراديان المغادرة وإبلاغ الحاكم بضرورة أن يحضر شخصيًا إلى المجلس.

الإعلان