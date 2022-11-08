بعد غادة عون... نازك الخطيب تلاحق هدى سلوم في ملف النافعة والمولوي يعطي الإذن

قبل إنتهاء المهلة القانونية المعطاة له وبأيام، غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي خارج سرب أسلافه من وزراء الداخلية، مفاجئًا الرأي العام أولًا وثانيًا النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، إذ إعطى المحامية العامة الإستئنافية القاضية نازك الخطيب إذنًا بملاحقة رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم ورئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بجرم الإثراء غير المشروع في ملف النافعة أيمن عبد الغفور.
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