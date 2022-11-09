جرعة دعم أميركية غذائية وتمويلية لمشاريع جديدة لضخ المياه عبر الطاقة الشمسية

جرعة دعم أميركية جديدة...

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LBCI News Lebanon

في اليوم الأول من زيارتها الممتدة على مدى ثلاثة أيام إلى لبنان، توجهت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور بقاعا، فالتقت عددا من المزارعين والمستفيدين من المساعدات الغذائية.



هدف هذه الزيارة كان الوقوف على حاجاتهم ومعاناتهم بشكل مباشر والإطلاع على التأثير للمساعدات التي تقدمها وكالتها للمجتمعات المحلية.

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