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في الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، إسمان جديدان دخلا على الخط: زياد بارود وزياد حايك الذي حصل كل منهما على صوت واحد.فيما مشهد الجلسات الأربع السابقة بقي على حاله، والصراع على أشده بين الورقة البيضاء والنائب ميشال معوض، برز إسم عصام خليفة للمرة الثانية، أما الشعارات فمنها ما تكرر كلبنان الجديد ولأجل لبنان واستجد شعار "الخطة ب".