تقارير نشرة الاخبار
11 تشرين الثاني 2022 - 14:03
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منشآت النفط في طرابلس مصيدة للعصابات بأساليب شتى

السرقات تتوالى على خط الفيول في منشآت طرابلس.. والتحقيقات تكشف المزيد من مزارب السرقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تتوالى على خط الفيول في منشآت طرابلس.. والتحقيقات تكشف المزيد من مزارب السرقة,السرقات ,السرقات تتوالى على خط الفيول في منشآت طرابلس.. والتحقيقات تكشف المزيد من مزارب السرقة
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Lebanon News
تخيلوا ان الاف الليترات من المازوت تسرق بعلم من الاجهزة الامنية والقضاء فيما الفاعل يبقى شبحا مجهولا واخر هذه السرقات كان في منشآت طرابلس لـ ٣٠٠ الف ليتر من المازوت الاخضر بقيمة ٣٠٠ الف دولار تقريبا ما استدعى اقفال المنشآت في طرابلس من قبل وزارة الطاقة. 
على الاثر تم تقديم شكوى الى النيابة العامة المالية التي استمعت الى مدير المنشآت في طرابلس ونائبه وتم ارسال كتاب الى المديرية العامة لسؤالها عن الاجراءات المتخذة كما تم تسطير استنابات الى مختلف الاجهزة الامنية.
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التعديات حصلت في منطقة جبل البداوي على الخط الذي يسحب المازوت من الخزانات الى منطقة تعبئة الصهاريج في الساحل وذلك من خلال احداث ثقوب على الانابيب ومن ثم تركيب حنفيات لسرقة المازوت.
 
 
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