منشآت النفط في طرابلس مصيدة للعصابات بأساليب شتى

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تخيلوا ان الاف الليترات من المازوت تسرق بعلم من الاجهزة الامنية والقضاء فيما الفاعل يبقى شبحا مجهولا واخر هذه السرقات كان في منشآت طرابلس لـ ٣٠٠ الف ليتر من المازوت الاخضر بقيمة ٣٠٠ الف دولار تقريبا ما استدعى اقفال المنشآت في طرابلس من قبل وزارة الطاقة.على الاثر تم تقديم شكوى الى النيابة العامة المالية التي استمعت الى مدير المنشآت في طرابلس ونائبه وتم ارسال كتاب الى المديرية العامة لسؤالها عن الاجراءات المتخذة كما تم تسطير استنابات الى مختلف الاجهزة الامنية.التعديات حصلت في منطقة جبل البداوي على الخط الذي يسحب المازوت من الخزانات الى منطقة تعبئة الصهاريج في الساحل وذلك من خلال احداث ثقوب على الانابيب ومن ثم تركيب حنفيات لسرقة المازوت.