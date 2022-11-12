تقارير نشرة الاخبار
12 تشرين الثاني 2022 - 15:01
Back

حملة التلقيح للكوليرا تواصلت وأبيض يطمئن إلى أن نسبة التجاوب جيدة

حملة التلقيح للكوليرا تواصلت وأبيض يطمئن إلى أن نسبة التجاوب جيدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكوليرا,التلقيح,حملة التلقيح للكوليرا تواصلت وأبيض يطمئن إلى أن نسبة التجاوب جيدة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
داخل هذا البيت في ببنين العكارية التي سجلت ١٠٠ حالة كوليرا في يوم واحد إضافة إلى عدد من الوفيات، سجلت حالتان لعمو محمد وابنته.

هذه العائلة عينة من أشخاص كثر في مناطق عكار، طرابلس، المنية، الضنية، زحلة، البقاع الغربي، وبعلبك - الهرمل والتي تضم العدد الأكبر من مصابي الكوليرا، حيث البنى التحتية لمحطات تكرير المياه ومنشآت الصرف الصحي مهترئة.
الإعلان
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً