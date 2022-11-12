حملة التلقيح للكوليرا تواصلت وأبيض يطمئن إلى أن نسبة التجاوب جيدة

الإعلان

داخل هذا البيت في ببنين العكارية التي سجلت ١٠٠ حالة كوليرا في يوم واحد إضافة إلى عدد من الوفيات، سجلت حالتان لعمو محمد وابنته.هذه العائلة عينة من أشخاص كثر في مناطق عكار، طرابلس، المنية، الضنية، زحلة، البقاع الغربي، وبعلبك - الهرمل والتي تضم العدد الأكبر من مصابي الكوليرا، حيث البنى التحتية لمحطات تكرير المياه ومنشآت الصرف الصحي مهترئة.