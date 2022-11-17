الدولار الجمركي... الاحتساب والمضاعفات

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في ٢٨ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل أن الدولار الجمركي سيرفد خزينة الدولة بإيرادات تصل الى ١٤ الف مليار ليرة.هذا عندما كان النقاش حول رفع الدولار الجمركي الى ما فوق الـ١٠ الاف ليرة وقبل ان يستقر القرار على ١٥ الف.وقتها، بنى وزير المال زيادات الرواتب في القطاع العام، وفق هذه الحسابات.اليوم مع دولار جمركي بـ١٥ الف ليرة، فإن الايرادات المتوقعة تفوق الـ١٤ الف مليار.