باسيل يعلن الحرب من باريس... وسهامه تطال الحليف قبل الخصم

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"السيد ما بيمون عليي بموضوع فرنجية" و"بدنا رئيس عليه القدر والقيمة"... عبارات قالها جبران باسيل في تسجيل صوتي من إجتماع داخلي لمناصري التيار الوطني الحر في باريس.صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها باسيل عدم سيره بسليمان فرنجية لموقع الرئاسة، إلا أن الواضح أيضًا أن وساطات حزب الله للتقريب بين باسيل وفرنجية لم تحقق مبتغاها حتى الآن.