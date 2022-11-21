توتال تستعجل استحضار سفينة الاستكشاف البيئي

لبنان يعوّل على ايرادات مرتقبة

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LBCI News Lebanon

تسعى شركة توتال لأن تصل إلى لبنان سفينة الاستكشاف البيئي Janus ll منتصف الشهر المقبل وهي لذلك تتواصل مع شركة conex كي تنطلق هذه السفينة من مرسيليا إلى مرفأ بيروت على أن تتوجه لاحقا إلى البلوك رقم ٩ في المياه الجنوبية وتحديدا إلى الرقعة المعروفة بحقل قانا، علما ان هذه السفينة كانت قد استخدمت في عمليات الاستكشاف البيئي في البلوك رقم ٤ أيضا،وعمليات الاستكشاف هذه تسبق عمليات الحفر.

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