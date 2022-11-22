تقارير نشرة الاخبار
22 تشرين الثاني 2022 - 14:33
Back

سلامة يعيدنا الى طرق دفع العصور الحجرية... قايضوا الرز بالعدس

طلب مؤسسة كهرباء لبنان من جمعية المصارف أثار بلبلة شعبية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفريش, مصرف لبنان , جمعية المصارف,مؤسسة كهرباء لبنان,طلب مؤسسة كهرباء لبنان من جمعية المصارف أثار بلبلة شعبية
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بمجرد أن سرب هذا الكتاب الموجه من مؤسسة كهرباء لبنان الى جمعية المصارف والذي تطلب فيه المؤسسة فتح حسابات فريش للمشتركين الذين يرغبون بتسديد فواتيرهم عبر التوطين، حتى بدأ بعض المغردين عبر تويتر بالتعبير عن إعتراضهم على تقاضي الدولة اللبنانية فواتير الكهرباء بالدولار على رغم أن خطة الكهرباء الجديدة تنص على دفعها من قبل المشتركين بالليرة اللبنانية وعلى أساس منصة صيرفة أو صيرفة بلاس التي يديرها مصرف لبنان.
الإعلان

غضب، لم يكن في محله لأن كتاب مؤسسة كهرباء لبنان فسّر بطريقة خاطئة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً