سلامة يعيدنا الى طرق دفع العصور الحجرية... قايضوا الرز بالعدس

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بمجرد أن سرب هذا الكتاب الموجه من مؤسسة كهرباء لبنان الى جمعية المصارف والذي تطلب فيه المؤسسة فتح حسابات فريش للمشتركين الذين يرغبون بتسديد فواتيرهم عبر التوطين، حتى بدأ بعض المغردين عبر تويتر بالتعبير عن إعتراضهم على تقاضي الدولة اللبنانية فواتير الكهرباء بالدولار على رغم أن خطة الكهرباء الجديدة تنص على دفعها من قبل المشتركين بالليرة اللبنانية وعلى أساس منصة صيرفة أو صيرفة بلاس التي يديرها مصرف لبنان.غضب، لم يكن في محله لأن كتاب مؤسسة كهرباء لبنان فسّر بطريقة خاطئة.