الملف اللبناني حضر في لقاء بين وزيري خارجية قطر والولايات المتحدة... فهل من دور جديد تلعبه الدوحة في لبنان؟

تعقيدات الاستحقاق الرئاسي اللبناني، في ظل عدم التوافق الداخلي لا بل الانقسام العامودي بين كل الأطراف على اسم المرشح، تعيد الى الأذهان مرحلة الشغور الرئاسي التي حصلت بعد إنتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود.
ربما الظروف المحلية وحتى الإقليمية ليست نفسها.. لكن الاختلاف يكاد يكون نفسه، لا بل اسوأ؛ في ظل عدم أمتلاك اي فريق من الافرقاء اكثرية في مجلس النواب لإيصال مرشحه.
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