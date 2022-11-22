قطاع الزراعة يُحافظ على الاستقلال أكثر من سياسييّ البلد

لا رئيس ولا حكومة.
هكذا يحتفل لبنان بذكرى إستقلاله التاسع والسبعين, بفراغ طال اهم المواقع في الدولة حتى طال الفراغ مظاهر الإحتفال بيوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني, يوم الإستقلال والحرية, فلا احتفال رسمي, ولا عرض عسكري.
قد تكون النية بتغيير هذا الواقع غائبة لكن النية والإرادة عند لبنانيين كثر كانت كفيلة بإبقاء قطاعات عدة على قيد الحياة ولعل أبرزها قطاع الزراعة فخير المزارع في محصول ارضه وبلده وقد تكون فكرة الهجرة عليه أصعب من غيره.
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