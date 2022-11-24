بين لبنان وجيرانه فوارق كبيرة والفضل لفساد مسؤوليه

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مرة بعد مرة تثبت الارقام ان لا فريق المعارضة ولا فريق الموالاة قادر على ايصال رئيس للجمهورية بمفرده ان كان بالاكثربة النسبية او حتى بالاكثرية المطلقة. ما يعني عمليا ان المجلس النيابي يدور في حلقة مفرغة ويخسر اللبنانيين من رصيدهم في التطور والتقدم اسوة بسائر دول العالم. وحتى تتأكدوا من ذلك ما عليكم سوى ان تنظروا الى الدول الجوار.