تقارير نشرة الاخبار
24 تشرين الثاني 2022 - 15:00
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بين لبنان وجيرانه فوارق كبيرة والفضل لفساد مسؤوليه

بين لبنان وجيرانه فوارق كبيرة والفضل لفساد مسؤوليه Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, رئيس للجمهورية,جلسات,بين لبنان وجيرانه فوارق كبيرة والفضل لفساد مسؤوليه
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Lebanon News
مرة بعد مرة تثبت الارقام ان لا فريق المعارضة ولا فريق الموالاة قادر على  ايصال رئيس للجمهورية بمفرده ان كان بالاكثربة النسبية او حتى بالاكثرية المطلقة. ما يعني عمليا ان المجلس النيابي يدور في حلقة مفرغة ويخسر اللبنانيين من رصيدهم في التطور والتقدم اسوة بسائر دول العالم. وحتى تتأكدوا من ذلك ما عليكم سوى ان تنظروا الى الدول الجوار. 
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